Pokal-Sensation: Ganz Deutschland spricht jetzt über Illertissen

Über den FV Weinheim und den TSV Vestenbergsgreuth spricht man noch immer, wenn es um die größten Überraschungen im Wettbewerb um den DFB-Pokal geht. Dabei sind deren geschichtsträchtige Siege schon über 30 Jahre her. Bei beiden Klubs hatte sich der FC Bayern München in den 1990er Jahren bis auf die Knochen blamiert und jeweils in der ersten Runde mit 0:1 verloren. Beim FV Illertissen war es zwar nicht der Rekordmeister, der dran glauben musste, aber durch den Erfolg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg reiht sich der Regionalligist in die Aufzählung der Sensationssieger in der Pokal-Geschichte ein. An Superlativen mangelt es seit Samstagabend nicht, Illertissen ist in aller Munde. Fernsehsender, Zeitungen, Radiostationen und Online-Portale berichten über den Verein, Trainer Holger Bachthaler wurde am Sonntagabend vom Bayerischen Fernsehen sogar als Studiogast in die Sendung „Blickpunkt Sport“ eingeladen.

