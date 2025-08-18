Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Pokalsensation: Sieg des FV Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg wirkt nach

Lokalsport

Pokal-Sensation: Ganz Deutschland spricht jetzt über Illertissen

Der FVI hat mit der Pokal-Sensation gegen Nürnberg auf sich aufmerksam gemacht. Der Trainer wird ins TV-Studio eingeladen, die Ehrenamtlichen bekommen Lob von allen Seiten.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Der FV Illertissen feiert seinen Pokal-Triumph gegen den 1. FC Nürnberg
    Der FV Illertissen feiert seinen Pokal-Triumph gegen den 1. FC Nürnberg Foto: Wilhelm Schmid

    Über den FV Weinheim und den TSV Vestenbergsgreuth spricht man noch immer, wenn es um die größten Überraschungen im Wettbewerb um den DFB-Pokal geht. Dabei sind deren geschichtsträchtige Siege schon über 30 Jahre her. Bei beiden Klubs hatte sich der FC Bayern München in den 1990er Jahren bis auf die Knochen blamiert und jeweils in der ersten Runde mit 0:1 verloren. Beim FV Illertissen war es zwar nicht der Rekordmeister, der dran glauben musste, aber durch den Erfolg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg reiht sich der Regionalligist in die Aufzählung der Sensationssieger in der Pokal-Geschichte ein. An Superlativen mangelt es seit Samstagabend nicht, Illertissen ist in aller Munde. Fernsehsender, Zeitungen, Radiostationen und Online-Portale berichten über den Verein, Trainer Holger Bachthaler wurde am Sonntagabend vom Bayerischen Fernsehen sogar als Studiogast in die Sendung „Blickpunkt Sport“ eingeladen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden