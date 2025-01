Krankenakte Mannschaftssport: Fußballer erwischt es am häufigsten

In jeder der vier großen Mannschaftssportarten gibt es aktuelle Beispiele. Thomas Klepeisz, Kapitän des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm zum Beispiel, humpelt momentan mit Krücken durch die Halle, weil er sich in einem Eurocup-Spiel einen Anriss der Achillessehne zugezogen hat. Bei den Regionalliga-Fußballern des FV Illertissen gibt es gleich eine ganze Liste von Langzeitverletzten. „Fußballer erwischt es tatsächlich am häufigsten. Meistens sind es Bänder- oder Muskelverletzungen“, sagt Dr. Henrik Spies.

