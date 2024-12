Machen Sie mit: Wer wird Sportstar des Monats Dezember?

Auch im letzten Monat des Jahres kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Dezember im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von November-Sieger Rudolf Dreyer. Der Ex-Fußballer vom TSV Babenhausen, der mit 80 Jahren immer noch als Schiedsrichter in der Region unterwegs ist, bekam im vergangenen Monat mit großem Abstand die meisten Stimmen.

Semir Telalovic: Der Stürmer vom Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball hat einen starken Dezember hinter sich. Drei seiner bislang fünf Saisontore erzielte er in den vergangenen Wochen, darunter ein Doppelpack beim 2:3 in Hannover. Der 24-Jährige aus Ehingen hat seinen Marktwert dadurch fast verdoppelt, der wird vom Branchenportal transfermarkt.de momentan auf 700.000 Euro beziffert.

David Heckenberger: Er kam im Sommer 2022 vom Eishockey-Oberligisten EV Lindau zum VfE Ulm/Neu-Ulm. Der 26-jährige Torhüter zählt in der Bayernliga zu den stärksten Spielern auf seiner Position, hat die Devils in den vergangenen Wochen mit zahlreichen starken Paraden mehrfach vor Schlimmerem bewahrt und die gegnerischen Spieler zur Weißglut getrieben.

Julia Tannheimer: Die Ulmerin ist Deutschlands große Biathlon-Hoffnung. Die 19-Jährige verzückt nicht nur ihre Trainer, sondern auch sämtliche Experten mit starken Leistungen und jugendlicher Unbekümmertheit. Tannheimer hat zum Weltcup-Auftakt mit zwei Top-6-Plätzen direkt die WM-Norm erfüllt, eine Woche später in Hochfilzen mit der deutschen Staffel sogar gewonnen. Sie könnte die erste Sportlerin werden, die nach ihrem Abstimmungssieg im Januar 2024 zum zweiten Mal binnen eines Jahres den „Sportstar“ unserer Redaktion verliehen bekommt.

Ben Saraf: Der 18-Jährige gilt als eines der Top-Talente im internationalen Basketball. bei Ratiopharm Ulm nimmt der junge Israeli eine wichtige Rolle und will sich gleichzeitig auch für die NBA empfehlen. Er spult im Schnitt 23 Minuten pro Partie ab, trifft in kritischen Phasen die Entscheidungen auf dem Spielfeld. Auch im Dezember zählte Saraf mehrfach zu den punktbesten Spielern seines Teams.

Maha Feniuk: Sie ist gerade einmal zwölf Jahre jung, brillierte aber beim internationalen Turnwettbewerb „Gymixed“ in der Kuhberghalle mit Sicherheit, Ruhe und Eleganz an der Seite von Bundesliga-Turner Alexander Kunz. Ein weiterer großer Erfolg für die junge Sportlerin vom SSV Ulm 1846, die in diesem Jahr bereits souverän die deutsche Jugendmeisterschaft im Mehrkampf gewonnen hatte.

So können Leserinnen und Leser abstimmen

Bis Montag, 6. Januar 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail an sport@nuz.de mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.