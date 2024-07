Wie Altenstadt Überschwemmungen im Neubaugebiet vorbeugen will

Am nordwestlichen Rand des Altenstadter Ortsteils Illereichen soll ein neues Baugebiet entstehen. Bei der Erschließungsplanung ist man nun aber auf ein Problem gestoßen: Regenwasser kann im Boden des Gebiets nur langsam versickern. Bei Starkregen besteht deshalb die Gefahr, dass zu viel Wasser gleichzeitig in den Abwasserkanal läuft, und es schließlich zu Überschwemmungen kommt. Damit das nicht passiert, hat Lukas Tretbar vom Planungsbüro Kling Consult in der Sitzung des Altenstadter Marktrats am Donnerstag ein Lösungskonzept vorgestellt.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überschwemmung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis