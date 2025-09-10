„Ideen gibt es genug, sie entstehen einfach mit der Freude an der Arbeit“

Dieter Gaißmayer, 74 Jahre, ist der gefragte Senior und geistige Kopf des auf der Illertisser Jungviehweide angesiedelten grünen Projekts mit den drei Schwerpunkten Staudengärtnerei, Museum und Stiftung. Es ist sein Lebenswerk, das 1980 begann, seitdem eine sensationelle Entwicklung nimmt und dem Gärtnern viele Facetten abgewinnt: botanisch, historisch, künstlerisch und zukunftsweisend in Richtung Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Im Gespräch mit unserer Redaktion über 45 Jahre Jungviehweide überlässt Gaißmayer den seit 2020 neuen Geschäftsinhabern – Ehefrau Heike gehört dazu –, seiner Tochter Sarah Baur und Daniel Pfeiffer das Schlusswort.
Illertissen
