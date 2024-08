Mopedauto von Lkw erfasst: 15-Jährige wird bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Dettingen an der Iller hat eine 15-Jährige tödliche Verletzungen erlitten. Eine 14-Jährige wurde schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr auf der L264 zwischen Kirchberg an der Iller und Kleinkellmünz. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein vierrädriges Leichtkraftrad, ein sogenanntes Mopedauto, von einem Aussiedlerhof kommend auf einem Feldweg unterwegs. Von dort wollte das Fahrzeug, in dem die 15 und 14 Jahre alten Mädchen unterwegs waren, auf die Landstraße einfahren. Wohl wurde dabei ein von links aus Richtung Kirchberg an der Iller kommender Lkw, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde, übersehen. Es kam zum Zusammenprall.

Beide Mädchen wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 15-Jährige starb noch am Unfallort. Die 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wer von beiden am Steuer saß, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.