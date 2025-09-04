Torsten Strehle bleibt dauerhaft Stiftungsdirektor der Kreisspitalstiftung

Zum 1. September 2025 hat Torsten Strehle die Funktion des Stiftungsdirektors der Kreisspitalstiftung dauerhaft übernommen. von 1. Januar 2026 an wird der studierte Volkswirt, Kommunikationswissenschaftler und Psychologe mit dem beschlossenen Wechsel der Rechtsform Geschäftsführer der neuen gGmbH. Das teilt die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit.

Ein erneutes, europaweites Ausschreibungsverfahren sei erforderlich gewesen, da die Zusammenarbeit mit Strehle zunächst auf sechs Monate begrenzt, dann nochmals um sechs Monate verlängert wurde. Im nun beendeten Verfahren konnte sich der amtierende Direktor erneut durchsetzen. „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die anspruchsvolle Aufgabe“, wird Strehle in der Mitteilung zitiert.

Der Weg der Transformation der Kreissspitalstiftung ist bereits eingeschlagen

Landrätin Eva Treu gratulierte dem Stiftungsdirektor und wünschte ihm alles Gute für die weitere Zusammenarbeit. „Herr Strehle ist ein bestens vernetzter Fachmann und konnte bereits erste wichtige Schritte einleiten, um die Häuser der Kreisspitalstiftung Weißenhorn in eine gute Zukunft zu führen“, sagt sie.

Strehle wird laut Pressemitteilung den bereits eingeschlagenen Weg der Transformation der Kreisspitalstiftung gemeinsam mit dem Landkreis Neu-Ulm als Träger und den Mitarbeitenden weiterverfolgen. Dabei soll die Kreisspitalstiftung als stabiler und wertvoller Leistungserbringer für die hochwertige, wohnortnahe Notfall- und Gesundheitsversorgung in der Region nachhaltig positioniert werden. „Mir ist bewusst, dass dies ein hohes Ziel ist und ständige Anpassungen unsererseits an die sich verändernden Rahmenbedingungen bedeuten“, betont der Stiftungsdirektor. (AZ)