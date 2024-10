Am Sonntag wird das Backhäuslefest in Unterroth nachgeholt

Im Frühsommer hatten schlechtes Wetter und die Hochwasserfolgen dem ersten Backhäusletag in Unterroth samt Backteam den Auftritt vermiest und der Ofen blieb kalt. Nun wird dafür diesen Sonntag, 6. Oktober, auf dem Dorffestplatz der Holzbackofen angeworfen und kombiniert mit einem Tag des Streuobstes gemeinsam Erntedank gefeiert. So sieht es jedenfalls Margret Rendle, die als frühere Jugendleiterin mit den Gartenzwergen immer schon jahreszeitliche Termine als Anlass zum Feiern genützt hat.

Für Patrick Niederreuter als Vorsitzenden des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins ist das Thema der Apfelernte im Herbst naheliegend, und so sollen sich beide Ansinnen verbinden. Ab 11 Uhr ist Informatives rund um den Apfel und Kulinarisches frisch aus dem altdeutschen Holzbackofen geboten. Es wird die „Obstpresse on Tour“ (Anmeldung unter 0162 3276289 oder info@obstpresse-on-tour.de) aus mitgebrachten Äpfeln frischen Saft zum Mitnehmen oder Soforttrinken herstellen. Ab 11.30 Uhr wollen herzhafte Gerüche aus dem Backofen Lust machen, die eine oder andere frisch hergestellte knusprige Köstlichkeit zu probieren. Dabei wird der Ofen entsprechend immer kühlerer Temperaturen mit den jeweils geeigneten Backwaren bestückt, zuletzt vielleicht sogar Dörrobst. Interessierte können also neben dem Genießen auch noch dazulernen.

Unterroth feiert Apfelernte und Backtradition

Um 15 Uhr hält Christine Egle aus Jedesheim einen Fachvortrag zum Thema „Der Apfel rund und gesund“. Dazu findet ganztägig eine Obstausstellung mit Verkostung statt. Mitgebrachte Sorten können bestimmt werden. Vielleicht lassen sich noch echt Raritäten entdecken. Für Kinder wirft der Gartenbauverein seine eigene Handobstpresse an. Die Jugend findet aber auch Unterhaltung bei dekorativen Basteleien mit Naturmaterialien.

Sodann wird ein Biolandhof aus Emershofen mit eigenen Erzeugnissen vertreten sein. Und weil beim Feiern in Unterroth die Musik niemals fehlt, wird die örtliche Blaskapelle den Tag zünftig umrahmen.