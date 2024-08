Schwäbisch schlemmen in Unterroth: Das Dorf trotzt den Naturgewalten

Die fast schon legendäre Schlemmermeile zum 45. Dorffest in Unterroth am Sonntag, 11. August, will wieder alles auftischen, was der schwäbischen Speisezettel so hergibt: Krautnudeln, Greane Krapfa, Verzogene, Schnattraplätz, Steckerlfisch, Gruiben, Kartoffelwurst, Saurer Käs, Kartoffelbaunzen – schon die Namen machen neugierig. Isabell Konrad, bei der als Vorsitzende der Blaskapelle Unterroth auch die Fäden fürs Dorffest zusammenlaufen, gewährt Einblick hinter die Kulissen: Wo etwa Maria Rendle im Team bei der Gruibenherstellung mitwirkt oder der Unterrother Dirigent Simon Dopfer musikalische Schmankerl vorstellt.

