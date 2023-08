Unterroth

Unterroth feiert am Sonntag Dorffest: Ein Blick zurück zu den Anfängen

Das Dorffest in Unterroth mit seinen handgemachten schwäbischen Spezialitäten ist über die Jahre zu einem Besuchermagnet in der Region geworden.

Plus Felizitas Dambacher ist 96 und war schon beim ersten Unterrother Dorffest dabei. Inzwischen liegt die Organisation in den Händen der dritten Generation.

Von Regina Langhans

Spätestens 14 Tage davor beginnen die zehn veranstaltenden Vereine mit den Einkäufen und eine Woche vor der schwäbischen Schlemmerfete stehen erste Teams schon an den Kochtöpfen. Am Sonntag, 13. August, findet das 44. Unterrother Dorffest statt, bei schlechtem Wetter ersatzweise am Dienstag, 15. August. Als Vorsitzende der Blaskapelle Unterroth ist Isabell Konrad automatisch auch Hauptorganisatorin des Dorffestes, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Gemeinsam mit der ältesten Unterrotherin spricht sie über die Vorbereitungen für die Großveranstaltung.

In vier Jahrzehnten habe sich daran nichts geändert, weder an der Grundidee eines alle miteinschließenden Dorffestes noch an der mit schwäbischer Hausmannskost bestückten Speisekarte zu verträglichen Preisen, sagt Konrad. "Damit eine ganze Familie davon satt werden kann", bekräftigt sie somit das Credo "Ein Fest für alle". Wer die Karte mit den Schmankerln liest, fühlt sich gleich in eine andere Zeit versetzt. Eine, in der noch von Hand wie am Schnürchen Köstlichkeiten fabriziert werden, die in regulären Geschäften oder Gaststätten kaum mehr zu bekommen sind: Greane Krapfa, Verzogene, Schnattraplätz, Gruiben, Kartoffelwürste, Kartoffelbaunzen oder Saurer Käs, um einige typisch schwäbische Speisen zu nennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

