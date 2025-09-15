Urlaub in Vöhringens Partnerstadt Vizille: Französischer Charme in den Alpen



Wie heißt es doch so schön - Musik verbindet. Besser könnte das für die beiden Städte Vöhringen und Vizille, die durch eine Partnerschaft verbunden sind, nicht zutreffen. Die Trachtenkapelle Illerzell pflegt selbst internationalen Kontakte, weil sie bayerische Musik in vielen Ländern Europas bekannt gemacht hat. Sie war auch schon in Vizille zu Gast. Von den Musikerinnen und Musikern ging dann auch die Initiative aus, dass sich die Stadt Vöhringen doch für eine Partnerschaft mit der kleinen Stadt im Südwesten des Nachbarlandes erwärmen könnte. Damit hatten sie letztlich Erfolg. In diesem Teil unserer Serie wollen wir entzückende kleine Stadt Vizille mit ihrer großen Geschichte näher vorstellen.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis