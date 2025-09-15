Icon Menü
Urlaub in Vöhringens Partnerstadt Vizille: Französischer Charme in den Alpen

Vöhringen/Vizille

Urlaub in Vöhringens Partnerstadt Vizille: Französischer Charme in den Alpen

Vöhringen und die kleine Stadt Vizille nahe Grenoble sind seit 2002 partnerschaftlich verbunden. Historisch und landschaftlich hat die Umgebung viel zu bieten.
Von Ursula Katharina Balken
    Dieses Foto zeigt die Einfahrt zur Stadt Vizille. Auf dem Schild ist das Chateau de Vizille zu sehen. Darunter ist Vöhringen als deutsche Partnerstadt genannt.
    Dieses Foto zeigt die Einfahrt zur Stadt Vizille. Auf dem Schild ist das Chateau de Vizille zu sehen. Darunter ist Vöhringen als deutsche Partnerstadt genannt. Foto: Ville de Vizille


    Wie heißt es doch so schön - Musik verbindet. Besser könnte das für die beiden Städte Vöhringen und Vizille, die durch eine Partnerschaft verbunden sind, nicht zutreffen. Die Trachtenkapelle Illerzell pflegt selbst internationalen Kontakte, weil sie bayerische Musik in vielen Ländern Europas bekannt gemacht hat. Sie war auch schon in Vizille zu Gast. Von den Musikerinnen und Musikern ging dann auch die Initiative aus, dass sich die Stadt Vöhringen doch für eine Partnerschaft mit der kleinen Stadt im Südwesten des Nachbarlandes erwärmen könnte. Damit hatten sie letztlich Erfolg. In diesem Teil unserer Serie wollen wir entzückende kleine Stadt Vizille mit ihrer großen Geschichte näher vorstellen.

