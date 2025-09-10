Icon Menü
Venaria Reale, italienische Partnerstadt von Vöhringen, hat ein Königsschloss und prächtige Gartenanlagen

Vöhringen/Venaria Reale

Die italienische Partnerstadt von Vöhringen hat ein Königsschloss und prächtige Gartenanlagen

Seit 2011 ist Vöhringen mit Venaria Reale in Norditalien partnerschaftlich verbunden. Die Stadt im Großraum Turin kann ein Unesco-Weltkulturerbe vorweisen.
Von Ursula Katharina Balken
    Das Königsschloss mit seinen riesigen Gartenanlagen ist im wahrsten Sinne des Wortes die größte Sehenswürdigkeit von Vöhringens italienischer Partnerstadt Venaria Reale.
    Das Königsschloss mit seinen riesigen Gartenanlagen ist im wahrsten Sinne des Wortes die größte Sehenswürdigkeit von Vöhringens italienischer Partnerstadt Venaria Reale. Foto: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

    Venaria Reale im landschaftlich reizvollen Piemont im Nordwesten Italiens ist Vöhringens dritte Partnerstadt. Die Verbindung ist noch recht jung: Sie wurde im September 2011 in Venaria Reale im Rahmen des ersten Freundschaftsfests „Fête de l‘amitié“ zwischen Vöhringen, Venaria und Vizille begründet. Die Stadt ist ein Kleinod italienischer Baukunst. Kenner sagen: „Venaria Reale ist ein großes Kulturdauerprojekt.“

