Die italienische Partnerstadt von Vöhringen hat ein Königsschloss und prächtige Gartenanlagen

Venaria Reale im landschaftlich reizvollen Piemont im Nordwesten Italiens ist Vöhringens dritte Partnerstadt. Die Verbindung ist noch recht jung: Sie wurde im September 2011 in Venaria Reale im Rahmen des ersten Freundschaftsfests „Fête de l‘amitié“ zwischen Vöhringen, Venaria und Vizille begründet. Die Stadt ist ein Kleinod italienischer Baukunst. Kenner sagen: „Venaria Reale ist ein großes Kulturdauerprojekt.“
Vöhringen/Venaria Reale
