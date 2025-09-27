Icon Menü
Verkehrsmoral - was ist das? Ein langjähriger Busfahrer und eine Truckerin haben da viel zu erzählen

Vöhringen

„Es ist eine Katastrophe“: Wie ein langjähriger Busfahrer und eine Truckerin auf andere im Straßenverkehr blicken

Seit 50 Jahren ist Wilhelm Metz Berufskraftfahrer. Er kann eine Menge berichten über Freud und Leid seines Alltags. Und was erlebt eine Frau mit 40-Tonner? 
Von Ursula Katharina Balken
    Manuela Vinzelberg neben ihrem 40-Tonner. Das Gefährt ist fast 20 Meter lang und vier Meter hoch. Den Lkw zu fahren bezeichnet sie als Hobby.
    Manuela Vinzelberg neben ihrem 40-Tonner. Das Gefährt ist fast 20 Meter lang und vier Meter hoch. Den Lkw zu fahren bezeichnet sie als Hobby. Foto: Ursula Katharina  Balken

    Wilhelm Metz ist ein Freund klarer Worte. „Was sich heute im Straßenverehr abspielt, ist eine Katastrophe“, sagt er. Im Visier hat er vor allem junge Leute, „die mit ihrem leichtsinningen Wagemut mit PS-trächtigen Boliden sich selbst umbringen und andere, die unschuldig sind, mit in den Tod reißen“. Dabei spielt Metz auf Unfälle mit Todesopfern an, die sich zuletzt in der Region ereignet haben. „Da überschätzt so mancher junger Fahrer aufgrund fehlender Fahrpraxis sich selbst“, sagt der 71 Jahre alte Busfahrer, der seit einem halben Jahrhundert am Lenkrad sitzt. Auch Manuela Vinzelberg ist beruflich mit großem Gefährt unterwegs: Sie fährt 40-Tonner, ist halb so alt wie Metz und hat selbst schon so vieles auf den Straßen erlebt.

    Sabine Schmitt-Kuchler

    Dieses Interview sollten ungeduldige und egozentrische PKW-FahrerInnen lesen. Die, die riskant überholen und die, denen es an Respekt und Freundlichkeit fehlt - insbesondere gegenüber älteren Personen.

