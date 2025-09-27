Vöhringen „Es ist eine Katastrophe“: Wie ein langjähriger Busfahrer und eine Truckerin auf andere im Straßenverkehr blicken

Seit 50 Jahren ist Wilhelm Metz Berufskraftfahrer. Er kann eine Menge berichten über Freud und Leid seines Alltags. Und was erlebt eine Frau mit 40-Tonner?