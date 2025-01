Verschönerungspläne für die Bellenberger Ortsmitte werfen ihre Schatten voraus

Was die kommunalen Immobilien angeht, hat der Bellenberger Gemeinderat bei seinen Entscheidungen gedanklich schon die beschlossene Sanierung der Ortsmitte III im Hinterkopf. Zumindest sollen davor keine später nicht mehr gebrauchte Investitionen getätigt werden, ist sich das Gremium einig. Auf der Tagesordnung standen in der jüngsten Sitzung die defekte Heizung in einem gemeindlichen Wohngebäude an der Schulstraße sowie der Wertstoffhof.

