Oberschönegg

vor 32 Min.

Almabtrieb Oberschönegg: Plötzlich wimmelt es im Dorf vor Kühen

Dieses Jungvieh durfte den Sommer in Gunzesried verbringen und wird zum Stall in Oberschönegg begleitet.

Plus Der Almabtrieb wird in Oberschönegg groß gefeiert. Dieses Jahr treffen 45 Rinder von verschiedenen Weiden im Dorf ein – begleitet von Hunderten Zuschauern.

Von Claudia Bader

Anstatt wie üblich Motorengeräusche von Autos und Lastkraftwagen hört man in der Ortsmitte von Oberschönegg Kuhglockengebimmel und Blasmusikklänge. Bei schönstem Oktoberwetter säumen Hunderte Zuschauer, darunter viele Familien mit Kindern, die Hauptstraße. Viele sind aus Oberschönegg und umliegenden Gemeinden gekommen, andere haben weitere Anfahrtswege in Kauf genommen. Einen Viehscheid bekomme man sonst nur in direkter Alpennähe zu sehen, sagt eine Besucherin im feschen Dirndl: "Dieses Allgäuer Brauchtum in unmittelbarer Nähe darf man sich nicht entgehen lassen."

