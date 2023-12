Vöhringen

Feuer in Garage: Wieder brennt es in der Lessingstraße in Vöhringen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es in einem Haus in der Lessingstraße in Vöhringen gebrannt.

Plus Innerhalb weniger Tage bricht zweimal ein Feuer in einem Wohnhaus in Vöhringen aus. Ganz in der Nähe hat es immer wieder gebrannt. Ist ein Brandstifter am Werk?

Schon wieder hat es in Vöhringen gebrannt: Bei dem Wohnhaus an der Lessingstraße, wo am vergangenen Sonntag ein Brand im Wintergarten, im Inneren des Hauses und an einem Balkon großen Schaden angerichtet hatte, war am Mittwochmorgen gegen vier Uhr Feuer ausgebrochen. Diesmal brannte es im Anbau der zum Haus gehörigen Garage.

Kurz nach vier Uhr wurde die Feuerwehr Vöhringen alarmiert, die mit insgesamt 24 Aktiven mit zwei Löschfahrzeugen, Drehleiter, Einsatzleitwagen und Gerätewagen ausrückte. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Sie konnten dabei sowohl von der Lessingstraße aus als auch von der parallel verlaufenden Ernst-Moritz-Arndt-Straße gegen das Feuer vorgehen. Der Garagenanbau diente als Lagerraum, die darin aufbewahrten Holzvorräte wurden ein Raub der Flammen.

