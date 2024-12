Bremsen nicht mehr möglich: Autos kollidieren bei Vöhringen

Ein 90-jähriger Autofahrer will am späten Sonntagvormittag mit seinem Auto auf der Landstraße bei Vöhringen wenden. Ein hinter ihm fahrender 62-Jähriger, der mit seinem Pkw ebenfalls in Richtung Bellenberg unterwegs ist, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zur Kollision. Eine der sechs beteiligten Personen wird leicht verletzt.

Auf der Landstraße zwischen Senden und Bellenberg kam es zu einem Verkehrsunfall

Laut Polizei war der 90-jährige Autofahrer mit seinem VW-Golf von Senden kommend Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung des Schrankenwegs wollte er die Verbreiterung der Straße dazu ausnutzen, um umzukehren und wieder Richtung Senden zurückzufahren. Dazu fuhr er in den Schrankenweg ein und wollte gerade in einem Zug wenden, als der hinter ihm ebenfalls in Richtung Bellenberg fahrende 62-Jährige mit seinem Ford-Kombi von der Situation überrascht wurde.

Dem Ford-Fahrer gelang es nicht mehr, den Kombi abzubremsen. Er rammte den Golf seitlich und schob ihn in den Straßengraben. Der Ford blieb mit Beschädigungen an der rechten vorderen Ecke und Seite am Straßenrand stehen. Im VW-Golf befand sich neben dem Fahrer und dessen Ehefrau ein weiteres Ehepaar. Alle Insassen blieben der Polizei zufolge unverletzt. Auch der Ford-Fahrer blieb unversehrt, seine Beifahrerin erlitt jedoch leichte Schürfwunden und Prellungen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro

Zwei Rettungs- und Notarztwagen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Auch die Feuerwehr Vöhringen unterstützte: Deren Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr wechselweise einspurig vorbei und waren bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Nach erster Schätzung der Polizei beträgt der gesamte Sachschaden rund 20.000 Euro.