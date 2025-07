Demo gegen Abriss der Alten Schule: „Wir müssen schützen, was wir schätzen“

Die vorsorgliche Präsenz der Polizei erwies sich als unnötig. Etwa 50 Personen waren am Samstagmittag in den Hof des Jugendhauseses, der einstigen Alten Schule, gekommen, um mit ihrer Anwesenheit gegen den Abriss des Gebäudes zu demonstrieren. Initiator und strikter Gegner des Abbruchs ist Markus Harzenetter. Sein Wahlspruch lautet: „Wir müssen schützen, was wir schätzen.“ Deshalb fordert er eine Neuplanung der neuen Rathausmitte mit Alter Schule, Rathaus, Kulturzentrum und Marienkirche, weil diese Gebäude eine Einheit bilden. Für Harzenetter stelle das Ensemble „eine ästhetische Einheit“ dar.

