Vöhringen

vor 18 Min.

Vom Mathematiker zum Priester: Das ist der neue Vöhringer Kaplan

Lokal Kaplan Roland Kiechle ist Neupriester und jetzt in der Vöhringer Michaelspfarrei eingesetzt. Er beschreibt seinen Weg zum Priestertum als längeren Prozess.

Von Ursula Katharina Balken

Die Freude an seiner neuen Aufgabe sieht man ihm an: Mit den Worten "hier bin ich", die Roland Kiechle bei seiner Weihe zum Priester vor Bischof Bertram Meier im Hohen Dom zu Augsburg sprach, erklärte sich der 37-Jährige bereit, sein Leben in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen. Jetzt ist er als Kaplan in Vöhringen im Einsatz.

