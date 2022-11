Eine Sternstunde der Musik in Vöhringen

Plus Die Stipendiaten der Albert-Eckstein-Stiftung gestalten im Rahmen des Vöhringer Kulturabonnements ein hochkarätiges Programm im Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Die Albert-Eckstein-Stiftung wurde 2005 ins Leben gerufen. Rolf Eckstein, Sohn des Vöhringer Geigers Albert Eckstein, schuf damit eine bleibende Hommage an seinen verstorbenen Vater. Er war nämlich nicht nur ein begabter Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Sammler kostbarer alter Streichinstrumente. Rolf Eckstein wollte diese Instrumente wieder zum Klingen bringen. Junge Musikerinnen und Musiker sollten die Möglichkeit erhalten, darauf zu spielen. Bei der jüngsten ausverkauften Abo-Veranstaltung im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen traten die derzeitigen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung ins Rampenlicht.