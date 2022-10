Vöhringen

Gruselig-schöner Abo-Auftakt mit "The Addams Family" in Vöhringen

Zum Auftakt der Abo-Saison war im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen die Aufführung "The Addams Family" zu sehen.

Plus Gewagt und gewonnen! So lässt sich der Start in die neue Theatersaison mit "The Addams Family" im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen beschreiben.

Die Story der exzentrischen Familie Addams arbeitete Andrew Lippe vor zwölf Jahren als Musical auf. Die deutsche Version setzte Andreas Gergen in Szene. Das Kult-Stück "The Addams Family" ist nun auch auf der Bühne des Wolfgang-Eychmüller-Hauses zu sehen gewesen. Es war düster, skurril und ein ausgefallener Einstieg in die Abo-Saison.

