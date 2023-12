Vöhringen/Huaura

Plätzchen in Peru: Vöhringerin feiert Weihnachten am anderen Ende der Welt

Plus Cosima Rettig verbringt ein Jahr in Peru. Sie nimmt am Weltfreiwilligendienst der Diözese Augsburg teil und erzählt, wie sie Weihnachten in der Gastfamilie verbringen wird.

Von Ursula Katharina Balken

Die Sonne scheint, es ist warm, wunderbare 24 Grad. Langsam senkt sich die Dämmerung über das Land. Cosima Rettig genießt diese Stunde, lässt ihre Gedanken schweifen, denkt an ihre Familie, an ihr Zuhause, mehr als 15.000 Kilometer entfernt. In Vöhringen bereitet sich jetzt alles auf das Weihnachtsfest vor. Genau wie in Huaura, nur ein bisschen anders. In dieser Stadt in Peru, mit rund 25.000 Einwohnern und etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt, verbringt die 19-Jährige ein Jahr im Weltfreiwilligendienst. Seit 15 Jahren bestehen Kontakte zwischen der Diözese Augsburg und der kleinen peruanischen Stadt.

Vöhringerin engagiert sich für Kinder in Peru

Die 19-jährige Abiturientin hat sich für Freiwilligenarbeit im Ausland entschieden, "weil ich mich für andere Kulturen interessiere und dazu beitragen kann, hilfsbedürftigen Kindern zu helfen". Sie arbeitet in der "Institución Educativa privada Santa Barbara". Ein integrativer Kindergarten einschließlich einer Schule. Die Einrichtung wurde mit deutscher Hilfe geschaffen, gilt als Segen für Kinder mit und ohne Lernbehinderung und ist auch für verhaltensauffällige Mädchen und Buben der richtige Ort. "Ich helfe den Lehrerinnen und unterstütze sie", erzählt Cosima Rettig. Und sagt ein Kind "Ayúdame" – hilf mir –, dann ist sie zur Stelle.

