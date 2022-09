Vöhringen-Illerzell

vor 20 Min.

Drohung am Illertal-Gymnasium wirft Fragen auf: Elternbeirat ist "überrascht"

Nach einer Drohung am Illertal-Gymnasium in Vöhringen-Illerzell ermittelt nun die Polizei.

Lokal Die Polizei berichtet von einem "drohenden Wortlaut" an einer Tafel im Illertal-Gymnasium in Vöhringen. Eine "konkrete Gefahr" wird nicht gesehen. Dennoch gibt es Fragen.

Von Laura Mielke, Michael Kroha Artikel anhören Shape

Auf einer Tafel eines Klassenzimmers des Illertal-Gymnasiums in Vöhringen-Illerzell sind mutmaßlich am Montag Worte hinterlassen worden, mit denen Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte bedroht werden. Das vermeldet die Polizei am Donnerstag. Was konkret dort stand, sagen die Ermittler nicht. Sie und auch die Schule "sehen aktuell keine konkrete Gefahr", heißt es. Dennoch wirft die Mitteilung Fragen auf. Der Elternbeirat reagiert "überrascht", die Schulleitung gibt sich wortkarg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen