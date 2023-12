Babenhausen

vor 17 Min.

Babenhauser müssen künftig mehr fürs Wasser bezahlen

Plus Der Markt Babenhausen erhöht die Wassergebühr zum Jahreswechsel. Was die Gründe dafür sind und was auf die Bürgerinnen und Bürger zukommt.

Von Sabrina Karrer

Der Markt Babenhausen wird die Wassergebühr zum Januar 2024 erhöhen. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen also ab dem neuen Jahr mehr für das Wasser bezahlen, das sie trinken, zum Zähneputzen oder Waschen verwenden. Der Marktrat diskutierte über die Gründe für die höheren Beiträge. Letztlich sah sich die Mehrheit gezwungen, der Änderung zuzustimmen - mit Blick auf die Zukunft.

Die bisherige Wasserverbrauchsgebühr lag seit 2016 bei 1,06 Euro netto pro Kubikmeter Trinkwasser zuzüglich der Grundgebühr. Wie es alle vier Jahre üblich ist, wurde die Gebühr für die Jahre 2024 bis 2027 neu kalkuliert. Rechtlich ist es vorgeschrieben, dass die Kosten für die Wasserversorgungsanlage gedeckt sein müssen. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vergangenen Jahre ergibt sich eine neue Gebühr von 1,34 Euro netto pro Kubikmeter Wasser plus Grundgebühr. Die Grundgebühr bleibt unverändert. Zur Einordnung eine Zahl des Bayerischen Landesamts für Statistik: Der durchschnittliche Beitrag in Bayern lag im vergangenen Jahr bei 1,78 Euro pro verbrauchtem Kubikmeter Trinkwasser.

