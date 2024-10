Kinderbetreuung und Jugendhaus: So sieht es auf den Baustellen in Vöhringen aus

In den besseren Zeiten lag die Zahl der Bauanträge, die der Bau- und Verkehrsausschuss am Vöhringer Ratstisch zu behandeln hat, öfters mal im zweistelligen Bereich. In der jüngsten Sitzung waren es exakt: drei. Es ging um einen Gartenzaun und einen Anbau sowie um ein Elffamilienhaus, das aber öfters schon den Behandlungsgegenstand gebildet hat. Der Bauherr musste dort noch ein Detail ändern, um einen behindertengerechten Zugang zu gewährleisten. Wer will, kann in dieser dünnen Tagesordnung ein Symptom für die augenblicklich maue Baukonjunktur sehen. Die Verwaltung nutzte die Situation nun dazu, den aktuellen Stand auf den kommunalen Baustellen mitzuteilen.

