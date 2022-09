Kindergarten Piepmatz in Vöhringen will Montessori-Kinderhaus werden

Lokal Die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Piepmatz in Vöhringen arbeiten darauf hin, eine Montessori-Zertifizierung zu erhalten. Was diese Pädagogik auszeichnet.

Maria Montessori war eine außergewöhnliche Medizinerin. Nicht nur, dass sie um die Jahrhundertwende die erste Frau in Italien war, die Medizin studiert hatte und als Ärztin tätig war - diese Domäne war bislang nur den Männern vorbehalten -, sondern sie beschäftigte sich schon damals mit dem Gedanken der ganzheitlichen Förderung von Kindern. Und das zu einer Zeit, als es Kindergärten im heutigen Sinne nicht gab. Anfang des 20. Jahrhunderts sprach man noch von Bewahranstalten. Nach der von Montessori entwickelten Pädagogik möchte sich auch eine Kindertagesstätte in Vöhringen ausrichten.