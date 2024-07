Künftiger Verein soll das legendäre Bierstüble in Vöhringen wiederbeleben

Im verflossenen Bierstüble fand früher so manche „Nachsitzung“ nach Stadtratsdebatten statt. Die Wortgefechte im Ratssaal mochten noch so hitzig gewesen sein, beim anschließenden Bier endete der Abend meist doch noch mit einem versöhnlichen Ausklang. Die Chancen stehen gut, dass diese Gelegenheit künftig wieder besteht. Im Haupt- und Umweltausschuss haben die Fraktionäre selbst die Weichen dafür gestellt. Quer durch die Reihen fanden sie das vorgestellte Konzept, das dem einst beliebten Treff für Nachtschwärmer neues Leben einzuhauchen verspricht, eine tolle Sache.

In der künftigen Kellerbar in Vöhringen soll es Konzerte, Kabarett und mehr geben

Initiator ist Gerhard Mahler (64), in der Region weithin bekannt als Prinzipal der Laienbühne Szenenwechsel, dem der Sinn nach noch mehr Engagement im kulturellen Bereich steht. Konzerte, Kabarett, Lesungen, Poetry-Slams und natürlich auch Theater will er auf die – noch zu bauende Bühne – in der Kellerbar bringen, fächerte er vor dem Ausschuss das Spektrum der Veranstaltungen auf, die er im Auge hat. „Ich bin seit Juni im Ruhestand“, fügte der vormalige Leiter der schulpsychologischen Beratungsstellen in Ulm als Erklärung für seinen Tatendrang hinzu.

Vereinen oder Gruppen solle das Lokal ebenfalls zur Verfügung stehen für gesellige Treffen. Ob es einen anlasslosen Kneipenbetrieb geben wird, so wie früher und über vier Jahrzehnte unter der Regie von Pächterin Gretel Strobel, ließ er offen. Ebenso, ob die vorhandene Kegelbahn künftig wieder eine Rolle spielen kann. Der Schwerpunkt solle auf jeden Fall auf dem Veranstaltungsbetrieb liegen. Dass dieser sich auf die Nischen im Brettle-Format beschränkt, dafür sorgt allein die maximale Kapazität, die bei etwa 60 Gästen liege.

Nach der Sommerpause will Mahler einen Verein für die Kellerbar in Vöhringen gründen

Obwohl erst am Anfang einer längeren Wegstrecke stehend, flogen Mahler im Ausschuss die Vorschusslorbeeren nur so zu. Wortwörtlich hieß es: „Angebot bereichert uns“ (Volker Barth, SPD), „gratuliere zu dem Mut“ (Johann Gutter, CSU), „absolut positiv“ (Harry Wedemeyer, FWG), „nach Jahren des Darbens nun eine Sache mit Hand und Fuß“ (Christian Lepple, Grüne). Bürgermeister Michael Neher schloss sich diesen Einschätzungen an und erteilte aus Verwaltungssicht „grünes Licht“.

Teure Investitionen stünden für die Stadt wegen des Neustarts nicht an, erklärte Neher auf Nachfrage von Bernhard Thalhofer (CSU). Auf Mahler aber wartet nun ein gehöriges Stück Arbeit. Spätestens nach der Sommerpause solle ein Verein aus der Taufe gehoben werden, der in der Kellerbar die Federführung übernehmen soll. Vorgespräche im Freundes- und Bekanntenkreis hätten bereits stattgefunden, schließlich „geht mir die Idee schon länger im Kopf herum“, erklärte der promovierte Psychologe. Und auch um eine gewisse Grundausstattung an technischem Equipment wird er sich kümmern müssen. Ganz abgesehen von der Programmplanung. Wie Mahler ansprach, habe er bereits Kontakte zur Musikschule („Dreiklang“) aufgenommen, die in den Stockwerken darüber zugange ist. Da er von dieser positive Signale empfangen habe, sehe er gute Chancen für gelegentliche Kooperationen.