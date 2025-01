Miete im Vöhringer Kulturzentrum wird teurer

Nach vier Jahren ohne Preisanpassung erhöht die Stadt Vöhringen rückwirkend zum 1. Januar die Gebühren zur Nutzung des Wolfgang-Eychmüller-Hauses. Das ergab die Beratung im Haupt- und Umweltausschuss, der eine einstimmige Empfehlung an den Stadtrat aussprach, der nun final darüber zu entscheiden hat. So werden montags bis donnerstags für die Buchung des Großen Saals jetzt 530 Euro als Grundmiete, am Wochenende 610 Euro fällig, jeweils 100 Euro mehr als bisher.

Höhere Mieten für das Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen

Der Kleine Saal und die Foyers schlagen zwischen 200 und 260 Euro zu Buche, die Erhöhung beläuft sich hier pauschal auf 50 Euro. Hinzu kommen jeweils noch die Gebühren für Technik, Bestuhlung und Personal, die ebenfalls angehoben wurden. Gemeinnützige Veranstaltungen erhalten Rabatt. Für Proben-, Auf- und Abbautage außerhalb des Veranstaltungstages wird die Hälfte der Grundmiete des Veranstaltungstags angesetzt.

Insbesondere letzterer Punkt hatte bei Vereinen zu Irritationen geführt, nun ist er geklärt. Örtliche Vereine, welche die Voraussetzungen der städtischen Förderrichtlinien erfüllen, kommen auch weiterhin in den Genuss einer ermäßigten Grundmiete für jährlich eine Veranstaltung. (AZ)