Wo sich Elvis, Aschenputtel und Hillu‘s Herzdropfa treffen

Bunt, abwechslungsreich und auf alle Generationen zugeschnitten ist der Veranstaltungskalender für das Kulturzentrum, das der Leiter des Kulturamtes Volker Drastik jetzt vorgestellt hat. Einer der Höhepunkte wird die „Frühjahrsmesse mit Herz“ sein, die am Samstag und Sonntag, 8. und 9. März, eingeplant ist.

Der Musikanten-Express hält wieder in Vöhringen

Gleich zu Beginn dieses Jahres steht das Musical „Siddhartha“ nach einer Erzählung von Hermann Hesse am Freitag, 10. Januar auf dem Programm. Es ist die vierte Abonnementvorstellung. Aber auch der erste große Auftritt des Liederkranzes mit seiner neuen Dirigentin Shanna Schock unter dem fröhlichen Titel „LiLaLeLu“, was für „Liederkranz, launig, lebendig, lustig“ steht. Das dürfte am Samstag, 8. Februar, ein sängerischer Höhepunkt werden. Dem schließt sich am 15. Februar „Chocolat“ an, eine szenische Lesung mit den Schauspielern Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer. Auch der Robo Cup Junior am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Februar, ist immer ein Magnet für Jugendliche, die sich mit elektronischen Funktionen bestens auskennen. Liebhaber humoristischer Unterhaltung können ein musikalisches Spektakel am Sonntag, 23. März erleben, wenn wieder der Musikanten-Express in Vöhringen hält, dieses Mal mit den „Runden Oberkrainern“, dem Trio „Krainerlogie“ und mit Moderator „D‘Werner von Beira.“

Im März gibt‘s im Kulturzentrum Märchen

Echte Rock‘n Roller kommen garantiert auf ihre Kosten, wenn es bei der 6. Veranstaltung des Kultur-Abo am Samstag, 29. März, heißt „The Musical Story of Elvis“, eine Hommage an den unvergessenen Musiker. Für die Kinder- und Jugendbühne Spectaculum ist es bereits seit vielen Jahren festgeschrieben, im Frühjahr gibt's Märchen, im Herbst ist das Boulevard-Theater am Zug. Dieses Jahr hat sich die Bühne für „Aschenputtel“ entschieden, das am Samstag, 26. April Premiere feiert. Es wird sieben weitere Aufführungen geben.

Ein musikalischer Höhepunkt ist stets der Auftritt des Polizeiorchesters Bayern, das am Freitag, 27. Juni auf Einladung des Lions Clubs Illertissen zu Gast in Vöhringen sein wird. Das Stadtfest von Freitag, 11. Juli bis Sonntag, 13. Juli beendet den Veranstaltungssreigen.

Hillu‘s Herzdropfa gehen durch dick und dünn

Nachfolgend die Veranstaltungen in Kürze: 1. Februar, Simon & Garfunkel Tribute Band; 4. Februar, Puppentheater Hein; 2. März, Dino-Live-Show für Kinder; 3. März, Seniorenfasching; 22. März, Heaven in Hell, Rockkonzert; 30. März, 125 Jahre Trachtenkapelle Illerzell; 6. April, Jugendfestival der Bläserjugend; 11. April, Konzert mit Friends Connection Collective und Seitenblicke; 17. Mai, MAK Movie Night; 18. Mai, Jubiläumskonzert des Akkordeon-Clubs Vöhringen anlässlich des 75-jähringen Gründungsfestes; 31. Mai, Open Air „Festival für alle“; 6. Juni, Hillu‘s Herzdropfa mit dem Programm „Durch Digg ond Denn.“ Das Stadtfest vom 11. bis 13. Juli beendet das Sommerprogramm.