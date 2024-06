Vöhringen

vor 32 Min.

Schlagabtausch der Fraktionen über "grüne Wand" am Vöhringer Badesee

Plus Eine Petitesse? Oder ein skandalträchtiger Zustand? Im Vöhringer Stadtrat flogen die Fetzen wie lange nicht. Das Streitobjekt: ein städtischer Grünstreifen.

Von Thomas Vogel

Das letzte Mal, dass es im Vöhringer Stadtrat so hoch herging, war bei der finalen Abstimmung um die neue Rathausmitte. Das neuerliche Streitobjekt ist sehr viel unscheinbarer, doch auch ein schmaler Grünstreifen kann jede Menge Zündstoff enthalten, wie sich bei der von zahlreichen Wortmeldungen begleiteten Aussprache am Donnerstag zeigte.

In den Fokus gerückt war der begrünte Wall an der Ostseite des Vöhringer Sees, vielmehr die Bepflanzung darauf. Die Erdanhäufung wie das Grün darauf dienen als Sicht- und Lärmschutz zwischen Badesee und Gewerbegebiet, doch das prächtig gedeihende Strauch- und Baumwerk macht nicht alle froh. Wächst es in die Höhe, versperrt es einem Anwohner die Panorama-Aussicht auf den See von seiner Wohnung, die auf dem Betriebsgelände liegt. Von Zeit zu Zeit beauftragt er daher eine Firma mit einem Rückschnitt. Als der beim letzten Mal ziemlich rigoros ausfiel, stieß dies bei Christian Lepple (Grüne) auf Missfallen. Seine Anfrage, die über ein Jahr zurückliegt, war es, die den Stein nun ins Rollen brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

