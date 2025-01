SCV-Vorsitzende Silvia Koch verlässt den Verein

Worüber bisher in Vöhringen nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde – was aber vereinsintern schon durchgesickert war – entspricht den Tatsachen: Nach knapp drei Jahren verlässt die Vorsitzende des SCV, Silvia Koch, den Sportclub Vöhringen. Über den Grund macht sie kein Geheimnis, spricht auf Anfrage unserer Redaktion darüber, was sie zu diesem Schritt bewegt hat: Im vergangenen Jahr sei ihr Vater verstorben und hat ihr in der alten Heimat im Spreewald Haus und Hof vererbt. „Nach langem Überlegen und Reifenlassen habe ich mich entschlossen, in den Spreewald zurückzukehren“, sagt sie. Für den SCV bedeutet das wohl einige Neuerungen, die bei den im März stattfindenden Neuwahlen Thema sein werden.

