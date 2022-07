Vöhringen

17:00 Uhr

Der SC Vöhringen hat endlich eine neue Vorsitzende

Lokal Lange zeigte niemand Interesse, das Amt des Vorsitzenden Christoph Koßbiehl zu übernehmen. Nun steht mit Silvia Koch erstmals eine Frau an der Spitze des SCV.

Von Ursula Katharina Balken

Nach einer Hängepartie von nahezu zweieinhalb Jahren ist es geschafft: Der Sportclub Vöhringen hat einen neuen Vorstand. Erstmals in der nahezu 130-jähringen Geschichte steht mit Silvia Koch eine Frau an der Spitze des größten Vereins des Landkreises. Die 43-Jährige war Wegbereiterin für eine neue Lösung, bei der sie auf Teamarbeit im Vorstand setzt. Entsprechend ist das neue Gremium ausgerichtet. An ihrer Seite stehen vier Stellvertretende Vorsitzende mit den verschiedenen Aufgabenbereichen. Stefan Briegel, zuständig für die Finanzen, Christin Stepanski für Öffentlichkeitsarbeit, Sebastian Klein für Bau und Gebäudemanagement und Norbert Gottner für das Ressort Sport.

