Ist Bier jetzt „out“? Warum es immer mehr Weinfeste gibt

In Deutschland gibt es viele schöne Weinregionen. Die Pfalz zum Beispiel, Franken oder Rheinhessen. Der Landkreis Neu-Ulm gehört wohl eher nicht dazu. Und trotzdem schießen auch hier immer mehr Weinfeste wie Pilze aus dem Boden: Das Weinfest in Weißenhorn gibt es seit vergangenem Jahr, den „Korkentrubel“ in Pfaffenhofen an der Roth erst seit diesem. Auch die Stadt Neu-Ulm bekommt erstmals ein eigenes Weinfest, das vom 2. bis 6. Oktober stattfinden wird. Woher kommt dieser plötzliche „Weinfeste-Boom“?

Das Weinfest in Illertissen gibt es seit 46 Jahren

In klassischen Anbauregionen wird auf Weinfesten nicht nur, aber vor allem Wein von heimischen Winzern ausgeschenkt. Für Weingüter sind solche Feste nämlich eine willkommene Gelegenheit, die Leute direkt anzusprechen, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI): „Die Winzer können gezielt auf die Besonderheiten ihres Weins – etwa die Rebsorte oder das Terroir – eingehen, und ihn den Kundinnen und Kunden so näher bringen.“ Im Illertal sind Weingüter dagegen im wahrsten Sinne des Wortes ein rares Gut. Welchen Wein bieten die Veranstalter bei den hiesigen Weinfesten also an?

In Illertissen kümmert sich seit jeher die familiengeführte Weinhandlung Vollmann um das Getränkeangebot. Dieses Jahr konnten die Gäste zwischen 15 verschiedenen, überwiegend deutschen Weinen wählen, sagt Martin Link, der das Weingeschäft in der Illertisser Rosenstraße von seinem Onkel übernommen hat. Das Weinfest in Illertissen, das der Gesangsverein im Juni bereits zum 46. Mal ausgerichtet hat, ist eines der ältesten in der Region – denn selbst das Ulmer Weinfest gibt es erst seit 18 Jahren.

Bei der Premiere war Link, der selbst schon seit über 30 Jahren Mitglied im Gesangsverein ist, zwar nicht dabei. Aber er hat eine Vermutung, welche Idee dahintergesteckt haben könnte: „Gesang und Wein passen einfach gut zusammen.“ Von allein sind die Illertisser darauf allerdings nicht gekommen, denn wie der Weinhändler auch verrät, hat man sich das Konzept in Mindelheim abgeschaut: Dort lädt die Sängervereinigung ebenso traditionell zum Weinfest auf der Burg.

„Korkentrubel“ in Pfaffenhofen feierte 2024 Premiere

Das Konzept des Illertisser Weinfestes erscheint auch Ernst Büscher vom DWI einleuchtend. „Der Fachhandel ist der verlängerte Arm der Weingüter“, beschreibt er. Zudem habe der Lebensmitteleinzelhandel sein Angebot in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. „Da müssen auch die Fachhändler schauen, wo sie bleiben“, betont er.

Das erste Pfaffenhofener Weinfest „Korkentrubel“ hat kein Fachhändler beliefert. Dafür aber unter anderem ein ungarischer Winzer, berichtet Edwin Puscher vom Verein „Pfundig“, der die Veranstaltung organisiert hat. Den Kontakt habe man über ein Vereinsmitglied hergestellt. Und weil der Winzer extra aus Ungarn angereist war, hat man am Abend zuvor kurzerhand eine Weinverkostung organisiert, erzählt Puscher – abseits der eigentlichen Veranstaltung.

Das Weißenhorner Weinfest ging 2024 in die zweite Runde. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Bei den rund 400 Gästen sei das Fest schließlich so gut angekommen, dass man um eine Wiederholung im nächsten Jahr wohl nicht drumherum kommen werde, schätzt Puscher. Schlecht ist das nicht: Weinfeste werden in vielen Dörfern gerade deshalb gefeiert, um die Vereinskasse ein wenig aufzubessern. Bei der Frage, warum die Feste momentan so beliebt sind, kann Puscher aber nur spekulieren: „Die Leute fahren mehr in den Urlaub als früher, und da trinkt man dann vielleicht eher ein Gläschen Wein als ein Bier.“ Sind Weinfeste also eine Art Kurzurlaub?

Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut sieht die Entwicklung positiv

Wenn man der Erklärung von Dalibor Topalovic von der Firma Mahlzeit Events folgt, die kommende Woche das erste Neu-Ulmer Weinfest ausrichten wird, dann sind sie genau das: „Es geht darum, sich eine Auszeit zu nehmen und den Alltag ruhen zu lassen.“ Mit Freunden quatschen und ein Glas Wein trinken – das sei Balsam für die Seele. Offenbar ist es aber auch ein gutes Geschäftsmodell, denn Mahlzeit Events stampft derzeit ein Weinfest nach dem anderen aus dem Boden: in Weißenhorn, Laupheim, Langenau und Neu-Ulm. Und das, obwohl die Nachfrage nach Wein in Deutschland eigentlich eher zurückgeht.

Der Weinkonsum in Deutschland sei im vergangenen Jahr pro Kopf um etwa einen Liter gesunken, erklärt Ernst Büscher vom DWI. „Wir merken, dass die Leute sehr preissensibel waren und eher zu den günstigeren, ausländischen Weinen gegriffen haben.“ Deshalb lobt er jedes Engagement, den Menschen deutsche Weine wieder näherzubringen. Das beeinflusse nämlich nicht nur den Absatz positiv: „Gerade in den Bereichen außerhalb der Anbaugebiete hat man als Kunde nicht mal eben die Möglichkeit, auf ein Weingut zu fahren. Von daher ist so ein Weinfest vor der Haustür eine schöne Gelegenheit.“