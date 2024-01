Weißenhorn

"Dance & Dine": Der Kreishandwerkerball feiert in Weißenhorn Premiere

Zum ersten Mal Kreishandwerkerball in Weißenhorn: Exklusive Showacts, wie der Auftritt der Hollaria Augsburg, gefielen den Besucherinnen und Besuchern des Schwarz-Weiß-Balls.

Wow! Die erste Auflage des Kreishandwerkerballs unter dem Motto "Dance & Dine" in der Fuggerhalle in Weißenhorn war ein Erfolg. Das Wagnis der Kreishandwerkerschaft war groß. Würde ein Schwarz-Weiß-Ball über alle Innungen und zwei Landkreise hinweg gelingen? Würde der Bäckerball der Bäcker-Innung Günzburg, der über 40 Jahre lang das Who's-Who des Landkreises Günzburg zusammengebracht hatte, dem neuen Format am neuen Ort genügend Starthilfe geben?

Zweimal lautete die Antwort: Ja. Rund 350 Tanz- und Dinner-Begeisterte erlebten in der stimmungsvoll dekorierten Fuggerhalle einen Abend der Superlative. Viele bekannte Gesichter des Bäckerballs fühlten sich auf dem Kreishandwerkerball wohl, darunter Günzburgs Landrat-Stellvertreterin Monika Wiesmüller-Schwab, die sich maßgeblich für einen Innungsball eingesetzt hatte.

