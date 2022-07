Weißenhorn

06:30 Uhr

Der Palliativdienst baut sich ein neues "Nest" in Weißenhorn

Die Visualisierung zeigt, wie das neue Gebäude des Palliativdienstes Mittelschwaben von Süden her aussehen soll. Das Grundstück liegt an der Memminger Straße in Weißenhorn.

Lokal Weil der Platz im Wirtschafts- und Bildungszentrum nicht mehr ausreicht, will der Palliativdienst Mittelschwaben einen Neubau in Weißenhorn errichten.

Von Jens Noll

Es geht eng zu in den Räumen des Palliativdienstes Mittelschwaben. Außerdem verteilen sich seine Büros im Wirtschafts- und Bildungszentrum (WiBiz) in Weißenhorn auf zwei Etagen. Das erschwert die in dem Bereich so wichtige Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen. An Platz für Beratungen von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen mangelt es aber auch. Weil der Palliativdienst stark gewachsen ist, wurde intern schon länger über einen Neubau diskutiert. Jetzt liegen konkrete Pläne vor.

