Die Stadt Weißenhorn will bis 2036 klimaneutral werden

Lokal Der Stadtrat folgt der Forderung der SPD, dass auch die Kommunalpolitik einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollte. Die Verwaltung sucht noch eine Fachkraft.

Die Stadt Weißenhorn hat sich auf Beschluss des Stadtrats ambitionierte Ziele in Sachen Klimaschutz gesetzt: Bis zum Jahr 2031 will die Kommune die Klimaneutralität aller städtischen Liegenschaften und Einrichtungen erreichen, bis 2036 die Klimaneutralität für das gesamte Stadtgebiet. Damit folgte das Gremium zwei Anträgen der SPD-Fraktion, deren Wortlaut auf Bitten der CSU sogar noch verschärft wurde: Zuvor hieß es im Beschlussvorschlag, dass die Klimaneutralität verbindlich angestrebt werde. Doch das klang Philipp Hofmann (CSU) zufolge nicht entschlossen genug.