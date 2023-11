Weißenhorn

17:29 Uhr

FKV Dance eröffnet eine Tanzschule in Weißenhorn

Am Samstag, 2. Dezember, findet die offizielle Eröffnung der neuen FKV-Tanzschule in Weißenhorn statt. Verena-Rosa Kraus und ihr Team freuen sich sehr darauf.

Plus Schon seit Jahren bietet FKV Dance Tanzkurse in Weißenhorn an. Künftig betreibt das Team dort ein eigenes Tanzstudio. Dadurch vergrößert sich das Angebot.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Ein paar Tage vor der Eröffnung sah es in den neuen Räumlichkeiten von FKV Dance in Weißenhorn noch nicht sehr nach Tanzstudio aus. Das lag vor allem daran, dass die wichtigsten Gegenstände noch fehlten: die Spiegel. Am Samstag, 2. Dezember, soll es dann mit einer großen Eröffnungsfeier losgehen. Chefin Verena-Rosa Kraus hat keine Zweifel daran, dass sie und ihr Team rechtzeitig mit allem fertig werden. "Wir ziehen nicht das erste Mal mit unserem Studio um, das sind wirklich nur noch Kleinigkeiten", erzählt sie, während sie durch die noch ungeheizten Räume führt, in denen zwei Männer gerade die Wände streichen.

In diesem Fall ist es allerdings kein Umzug in dem Sinne, dass sie andere Räume verlassen müssen. Das FKV-Tanzstudio in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm betreiben Kraus und ihr Team weiterhin. In Weißenhorn haben sie aber nun nach längerer Suche endlich eigene Räumlichkeiten gefunden. "Es war gar nicht so einfach etwas zu finden, wo wir genügend Platz haben und die Nachbarn nicht stören", sagt Kraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen