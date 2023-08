Weißenhorn

vor 36 Min.

Katze Lotte aus Schlegelscher Buchhandlung verschwunden – wer kann helfen?

Katze Lotte hat es sich zwischen den Büchern der Schlegelschen Buchhandlung in Weißenhorn gemütlich gemacht.

Plus Elf Jahre lang gehörte Katze Lotte zum Inventar der Schlegelschen Buchhandlung in Weißenhorn. Seit zehn Tagen vermisst Buchhändlerin Elli Schlegel das Tier.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Vor elf Jahren hat Katze Lotte ihren Weg in die Schlegelsche Buchhandlung in Weißenhorn gefunden. Damals fand Buchhändlerin Elli Schlegel die Katze auf ihrem Dachboden. "Am Anfang war die Lotte wahnsinnig scheu", sagt Schlegel. Inzwischen sei sie sehr zutraulich, viele Kundinnen und Kunden der Buchhandlung haben Lotte ins Herz geschlossen. Seit über einer Woche fehlt von dem Tier jede Spur.

Schlegel hat mehrfach beim Tierheim nach der Katzendame gefragt. "Die Lotte steht manchmal vor dem Haus und maunzt furchtbar laut", erklärt die Buchhändlerin. "Da kann ich mir vorstellen, dass sie jemand mitgenommen hat." Nachts war Lotte häufig unterwegs und hat dann morgens vor der Buchhandlung in der Fuggerstraße in Weißenhorn auf die 64-jährige Ladenbesitzerin und ihren Sohn David Schlegel, der auch im Buchladen arbeitet, gewartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen