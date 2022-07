Lichter aus, weniger heizen: So will Weißenhorn Energie sparen

Lokal Die Weißenhorner Stadtverwaltung hat sich Gedanken gemacht, wie der Energieverbrauch gedrosselt werden kann. Das betrifft unter anderem die Altstadt.

Die angespannte Situation bei der Gasversorgung und stark steigende Energiepreise belasten nicht nur Privathaushalte und Unternehmen, sondern auch die Kommunen. "Auch wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und Einsparmöglichkeiten geprüft", hat Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst in der Stadtratssitzung mitgeteilt. Herausgekommen ist eine lange Liste mit Vorschlägen, die kurzfristig realisiert werden können. Die Stadtverwaltung möchte diese auch umsetzen.