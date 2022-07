Senden

18:30 Uhr

Hoher Gasverbrauch: Wassertemperatur im Hallenbad Senden wird reduziert

Lokal Die Stadt Senden möchte einen Plan ausarbeiten für den Fall, dass das Gas knapp wird. Energie soll jedoch schon jetzt in kommunalen Gebäuden gespart werden.

Von Carolin Lindner

Was ist, wenn im Winter das Gas ausgeht? Diese Frage stellt sich auch die Stadt Senden und möchte schon jetzt überlegen, wie im Fall der Fälle schnell reagiert werden kann. Laut Deutschem Städtetag gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Gasspeicher im Winter leer sind – und dann eine dramatische Versorgungslage droht, teilt die Stadt Senden mit. In der Sitzung des Stadtrats am Dienstagabend stellte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) Überlegungen vor, wie die Kommune Gas sparen kann. Das Hallenbad soll Vorreiter sein.

