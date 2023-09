Weißenhorn/Senden

vor 18 Min.

Spektakulär: So verlegt ein 700 Meter langer Spezialzug die neuen Schienen

Plus Die neuen Gleise für die Bahnstrecke des "Weißenhorners" verlegt ein riesiger Gleisumbauzug. 120 Jahre alte Stahlteile halten die Sanierung auf.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

In Schrittgeschwindigkeit schiebt sich ein riesiger gelber Zug durch den Landkreis Neu-Ulm. Rund 700 Meter Gleis belegen die Maschinen auf der Bahnstrecke zwischen Weißenhorn und Senden. Dort wird in einer spektakulären Aktion die Fahrbahn des "Weißenhorners" komplett erneuert. Der Eisenbahnzug ist ein Spezialgerät, das extra aus Göppingen in die Region gebracht wurde. 15 Bauarbeiter steuern die Arbeiten aus Kabinen des Mega-Zugs oder laufen im Schotter am Gleis und kontrollieren die Sanierung.

Am Freitagmittag haben die Gleisbauer, die größtenteils bei der Göppinger Baufirma Leonard Weiss arbeiten, einen Großteil der Strecke schon erneuert. Ungefähr vier Kilometer haben wir noch vor uns, sagt der Gleisbau-Polier Jens Müller. Der Bauplan ist knapp bemessen, schon am Samstag sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. "Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht ganz einhalten können", sagt Müller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen