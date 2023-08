Gleise werden erneuert: Ersatzbusse fahren zwischen Weißenhorn und Ulm

Die SWU Verkehr erneuert Gleise auf der Strecke des Weißenhorners. Sechs Wochen lang verkehren Ersatzbusse, weitere Sperrungen begleiten die Arbeiten.

Am Montag, 4. September, beginnt der Austausch von Gleisen auf der Bahnstrecke zwischen Weißenhorn und Senden. Zwischen 4 Uhr morgens an diesem Tag und Montag, 9. Oktober, 0.15 Uhr, werden deswegen zwischen Weißenhorn und Ersatzbusse eingesetzt. Auch weitere Arbeiten und Sperrungen stehen an.

Die Züge der Linie RS71 fallen nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Senden und Weißenhorn aus. Als Ersatz fahren Busse zwischen Neu-Ulm und Weißenhorn. In den Nächten Freitag/Samstag, 8./9. September, bis Sonntag/Montag, 10./11. September, fallen die Züge zwischen Ulm Hauptbahnhof und Weißenhorn aus und werden durch Busse ersetzt.

Schienenersatzverkehr: Busse zwischen Neu-Ulm und Weißenhorn

Die Fahrzeiten der Busse weichen vom gewohnten Fahrplan der Züge ab. Ob Fahrräder mitgenommen werden können, hängt vom Platz bei der jeweiligen Fahrt ab. In Wullenstetten liegt die Ersatzhaltestelle nicht am Bahnhof, die Busse fahren stattdessen die Haltestelle Zedernstraße nahe der Einmündung der Zedernstraße in die Lange Straße an.

Im Zug der Arbeiten werden der Baufirma Leonhard Weiss zufolge auch die Bahnübergänge entlang der Strecke erneuert. Das betrifft ausschließlich den Autoverkehr. Nach technischer Möglichkeit werden die Bahnübergänge provisorisch befahrbar gemacht. Wer mit dem Rad unterwegs ist, soll unbedingt absteigen.

Der Bahnübergang der Heerstraße in Wullenstetten ist von Donnerstag, 14. September, 9 Uhr, bis Mittwoch, 20. September, 9 Uhr, sowie von Freitag, 29. September, 7 Uhr, bis Freitag, 6. Oktober, 17 Uhr gesperrt.

ist von Donnerstag, 14. September, 9 Uhr, bis Mittwoch, 20. September, 9 Uhr, sowie von Freitag, 29. September, 7 Uhr, bis Freitag, 6. Oktober, 17 Uhr gesperrt. Der Bahnübergang der Römerstraße beim RSV Wullenstetten ist am Freitag, 15. September, von 7 bis 12 Uhr sowie von Donnerstag, 28. September, 7 Uhr, bis Samstag, 30. September, 7 Uhr gesperrt.

ist am Freitag, 15. September, von 7 bis 12 Uhr sowie von Donnerstag, 28. September, 7 Uhr, bis Samstag, 30. September, 7 Uhr gesperrt. Der Bahnübergang der Illerberger Straße in Witzighausen ist von Sonntag, 17. September, 18 Uhr, bis Montag, 2. Oktober, 18 Uhr gesperrt. (AZ)