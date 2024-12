Eine gelungene Mischung aus weihnachtlichen Geschichten, stimmungsvoller Musik vor wunderbarer historischer Kulisse konnte man in fünf Aufführungen der „Schwäbischen Weihnacht“ am vergangenen Wochenende im Stadttheater in Weißenhorn erleben. Moderator und Geschichtenerzähler Gerd Steinwand verstand es, die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken und Schmunzeln zu bringen.

