Wenn Gebäude reden könnten: Der Babenhauser Kirchturm durch die Jahrhunderte

Seit Wochen umgibt ein eisernes Gerüst wie ein Panzer das Kirchenschiff und den Turm von St. Andreas in Babenhausen. Grund dafür sind umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten in den beiden Gebäudeteilen. In der Geschichte des Kirchturms ist es dabei nicht das erste Mal, dass Gerüste und Baugeräte den Kirchhof verstellen. Vor fast 250 Jahren befand sich dort schon einmal eine Baustelle: Weil sich der damalige Fuggersche Ortsherr eine neue Turmhaube wünschte. So hat sich das Erscheinungsbild der Kirche über die Jahrhunderte verändert.

Dieter Spindler