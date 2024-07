Mut zur Unordnung: Worauf es bei einem vogelfreundlichen Garten ankommt

Bayern ist das flächenmäßig größte Bundesland Deutschlands. Mit rund 3,3 Millionen Hektar wird fast die Hälfte der Bodenfläche landwirtschaftlich genutzt. Geradezu winzig erscheint dagegen die Fläche, die private Gärten einnehmen: Mit rund 135.000 Hektar belegen sie weniger als zwei Prozent der Landesfläche, schätzt das Bayerische Umweltministerium. Weniger wichtig sind Gärten deshalb aber nicht – vor allem nicht für heimische Vögel, deren Bestand überall zurückgeht. Für sie kann ein Garten ein Lebensraum sein. Ein Experte erklärt, worauf es ankommt.

Das Stichwort lautet Strukturvielfalt

„Ein Vogel sieht einen Menschen erst einmal als Störung an“, erklärt Ralf Schreiber. Beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) ist er Vorsitzender der Kreisgruppe Neu-Ulm. Wichtig ist deshalb, dass es Ecken, Ränder und Nischen gibt, in denen die Tiere „für sich“ sein können. Nicht jeder Garten bietet dafür die passenden Bedingungen: Die Größe und der Zuschnitt entscheiden, was möglich ist. Wenn die Fläche zum Beispiel eher länglich ist, biete es sich an, die Vögel eher im hinteren Teil „in Ruhe“ zu lassen, sagt Schreiber.

Ist der Garten groß genug, geht es vor allem darum, eine gewisse Unordnung zuzulassen. „Dieses Aufräumen und die Sauberkeit, die man auch in der Natur meint, zu brauchen“, ist für Schreiber eines der Kernprobleme. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, im Garten das Chaos regieren zu lassen: „Man kann auch geordnete, wilde Strukturen innerhalb eines großen Ganzen schaffen“, meint er.

Verschiedene Strukturen schaffen heißt: Einheimische Blumen, Stauden, Sträucher und Bäume pflanzen. Holunder, Weißdorn und Schlehen etwa bieten nicht nur Samen und Früchte für Vögel, sondern werden auch von Insekten bewohnt, die ihnen ebenso als Futter dienen. Auf exotische Zierpflanzen solle verzichtet werden, sagt Ralf Schreiber, denn mit denen wissen weder Vögel noch Insekten wenig anzufangen. Teil der Strukturvielfalt kann zudem eine Wasserstelle sein, zum Beispiel in Form eines Gartenteichs. Dadurch bekommen die Vögel die Möglichkeit, „gelegentlich einen Schnabel voll Wasser zu holen“, sagt Schreiber.

Für Vögel und Insekten darf es wild und unaufgeräumt sein

Unterstützung können die Vögel zusätzlich beim Brüten gebrauchen. Weil viele Neubauten keine Giebeldächer mehr hätten, sondern Flachdächer, fehle es den Vögeln zunehmend an Nischen für ihre Nester, klärt Schreiber auf. Mit Nistkästen im Garten können deshalb zusätzliche Brutplätze geschaffen werden. „Mehr als zwei oder drei Kästen sollten es aber nicht sein“, ergänzt er, sonst komme es zu Rivalitäten. Der Kleiber etwa sorge in einem Umkreis von 25 bis 30 Metern dafür, dass kein anderer Vogel in den umliegenden Nistkästen ist.

Für ein Stück Wildnis im Garten rät der Naturschutzbund NABU außerdem, das Unkraut an einigen Stellen sprießen zu lassen und das Herbstlaub nicht überall wegzuharken. Und Ralf Schreiber empfiehlt, zu hinterfragen, „ob man denn wirklich seine 50 Quadratmeter Rasen mit einem Mähroboter mähen lassen muss“. Man könne das Gras durchaus wachsen lassen. Für diejenigen, die sich dann sorgen, dass sie nicht mehr mit dem Rasenmäher durchkommen, hat der LBV-Experte auch einen Tipp parat: „Machen Sie doch mal einen Sensenkurs. Das ist sehr gut für die körperliche Ertüchtigung!“.

Auf dem Balkon sind die Möglichkeiten überschaubar

Bei einem sehr kleinen Garten solle man sich überlegen, ob es sinnvoll ist, Vögel anzulocken, fügt Schreiber hinzu: „Ein Garten ist primär ein Erholungsort für den Menschen.“ Ohnehin kann die Gestaltung privater Gärten seiner Meinung nach nicht die alleinige Lösung für das Artensterben sein. „Man kann die Vögel damit nicht retten, aber man kann sie unterstützen“, resümiert er.

Einen Balkon attraktiv für Vögel zu gestalten, ist laut dem Biologen „extrem schwierig“. Gerade im Sommer, wenn der Balkon häufiger in Benutzung ist, wirke die Präsenz der Menschen abschreckend auf sie. Auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer sei es nicht immer wünschenswert, dass Vögel zu Besuch kommen, sagt der Biologe schmunzelnd: „Man möchte ja auch keine weißen Flecken auf seiner Wäsche.“

Dennoch gibt es auch im urbanen Raum Möglichkeiten, eine tierfreundliche Umgebung zu schaffen. Im Winter könne zum Beispiel ein Futterhaus am Balkongeländer angebracht werden, schlägt Schreiber vor. Für die noch kleineren Tiere kann auch ein Insektenhotel unterstützend sein – und natürlich eine ansprechende Bepflanzung. Der NABU rät auch hier, heimische Pflanzenarten zu wählen, da diese in der Regel winterhart sind und auch bei Temperaturen bis zu minus 15 Grad Celsius überleben. Auf das Hereinräumen der Pflanzkästen im Winter kann damit verzichtet werden.