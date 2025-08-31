Wirtschaftsförderer Sven Ticks will Bürgermeister von Weißenhorn werden

Rund ein halbes Jahr vor der Stadtrats- und Bürgermeisterwahl haben sich die Vorstände der SPD und der Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) festgelegt: Sie wollen Sven Ticks als Kandidaten für das Amt des Weißenhorner Bürgermeisters unterstützen und ihren Parteimitgliedern im Herbst zur Nominierung vorschlagen. Amtsinhaber Wolfgang Fendt tritt bekanntlich nicht mehr an. Er war, wie schon Heinz Berchtenbreiter davor, als parteiloser Bürgermeister von den beiden Parteien vorgeschlagen worden. „Beide konnten große Erfolge in der Entwicklung der Stadt für sich verbuchen“, schreiben WÜW und SPD in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Fortgesetzt werden soll diese Linie nun mit der anstehenden Nominierung eines weiteren parteilosen Kandidaten.
Weißenhorn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden