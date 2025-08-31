Wirtschaftsförderer Sven Ticks will Bürgermeister von Weißenhorn werden

Icon Menü
SPD und WÜW schlagen für die Wahl 2026 erneut einen parteilosen Kandidaten vor. Der Weißenhorner Sven Ticks hat vielfältige berufliche Erfahrungen gesammelt.
    Der Wirtschaftsförderer der Stadt Weißenhorn, Sven Ticks, will bei der Bürgermeisterwahl am 8. März 2026 mit seinen Ideen für die Zukunft der Fuggerstadt überzeugen.
    Rund ein halbes Jahr vor der Stadtrats- und Bürgermeisterwahl haben sich die Vorstände der SPD und der Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) festgelegt: Sie wollen Sven Ticks als Kandidaten für das Amt des Weißenhorner Bürgermeisters unterstützen und ihren Parteimitgliedern im Herbst zur Nominierung vorschlagen. Amtsinhaber Wolfgang Fendt tritt bekanntlich nicht mehr an. Er war, wie schon Heinz Berchtenbreiter davor, als parteiloser Bürgermeister von den beiden Parteien vorgeschlagen worden. „Beide konnten große Erfolge in der Entwicklung der Stadt für sich verbuchen“, schreiben WÜW und SPD in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Fortgesetzt werden soll diese Linie nun mit der anstehenden Nominierung eines weiteren parteilosen Kandidaten.

