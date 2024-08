Dorfladen Witzighausen: So kommt der neue Essensautomat an 

Einkaufen – in Laufnähe und rund um die Uhr. Das ist in Witzighausen vor Kurzem Realität geworden: Ende Juni hat sich das Team des Witzighausener Dorfladens einen Automaten zugelegt, in dem es Snacks und Getränke zu kaufen gibt. Bald soll es hier auch frische Waren für solche Momente geben, wenn einmal doch mehr Menschen zu einem Grillabend kommen, als geplant. Oder wenn man erst Sonntagmorgen bemerkt, dass wichtige Zutaten für Frühstücks-Pfannkuchen fehlen. „Für uns war der Automat ein großer Anschaffungspunkt“, sagt Sabine Penski, die zusammen mit Sandra Dopfer das Geschäft des Dorfladens leitet.

