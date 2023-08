CO₂-Tracking im Selbstversuch: Wie viel Klimaschutz geht wirklich?

Plus Die eigenen Emissionen tracken: Eine App führt vor Augen, wie klimaschädlich das eigene Handeln ist. Ein Selbstversuch zeigt: Das kann Verhaltensänderungen bewirken.

Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Elektroauto zur Arbeit. Ich ernähre mich vegetarisch, teilweise auch vegan, und kaufe saisonale Bio-Lebensmittel. Das, was ich zum Klimaschutz beitrage, ist schon mehr als der Durchschnittsdeutsche tut. Glaube ich jedenfalls, denn der eigene Beitrag zum Klimaschutz ist schwer greifbar. Doch wie kann ich das messen? Um diese Frage zu klären, unterziehe ich mich einem Selbstversuch und nutze für den Zeitraum von einem Monat eine CO₂-Tracking-App. Das Ergebnis ist ernüchternd, bringt aber Licht ins Dunkel.

Doch welcher CO₂-Verbrauch ist überhaupt normal? Laut dem Bundesumweltministerium (BMUV) beträgt der durchschnittliche Jahresverbrauch eines deutschen Bundesbürgers 10,5 Tonnen CO₂-Äquivalent (CO₂e). Äquivalente deshalb, weil andere Treibhausgase wie etwa Methan in Relation zu CO₂ gesetzt werden, um in die Bilanz einfließen zu können. Der durchschnittliche Jahresverbrauch von 10,5 Tonnen entspricht 875 Kilo im Monat.