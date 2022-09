Klimaschutz

So werden CO2-Emissionen berechnet

Plus Ein Experte erklärt, wie das Umweltbundesamt die Emissionen eines Landes ermittelt. Auch Privatpersonen können sich ihren CO2-Fußabdruck ausrechnen. Aber wie genau ist das alles?

Von Sophia Ungerland

In Sachen Klimakrise lautet die Devise seit Jahrzehnten: Weniger Treibhausgase ausstoßen. Bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Festzustellen, wie hoch die jährliche Menge an CO 2 -Ausstößen und ihrer Äquivalente sind, darum kümmert sich das Umweltbundesamt (UBA). So wurden zum Beispiel 2020 innerhalb der Bundesrepublik 729 Millionen Tonnen CO 2 ausgestoßen (etwa 41 Prozent weniger als 1990). Aber:

