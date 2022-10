Klimawandel

vor 41 Min.

Warum die Böden in Bayern so trocken sind

Plus Trockene Böden oder niedrige Pegelstände kommen immer häufiger vor. Damit hat auch die landwirtschaftliche Nutzung von früher zu tun, sagt ein Experte aus der Region.

Von Laura Wiedemann Artikel anhören Shape

Herr Sorg, in diesem Sommer gab es vielerorts Klagen über Trockenheit und niedrige Pegelstände in Flüssen und Seen. Sie haben sich als Landschaftsökologe viele Jahre beruflich für den Schutz von Moorlandschaften eingesetzt – was haben Moore mit der Trockenheit zu tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

